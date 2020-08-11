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На угрозы Федуна снять «Спартак» с чемпионата обратили внимание в Испании

17:19
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ведущее испанское спортивное издание Marca обратило внимание на скандал вокруг заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна.

После матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Федун, недовольный судейством, заявил «СЭ», что снимает столичный клуб с чемпионата России.

По информации РБК, после этого у Федуна произошел разговор с главой РФС Александром Дюковым, который переубедил Федуна принимать данное решение.

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