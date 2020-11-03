Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью Youtube-каналу Василия Конова рассказал об инциденте с избиением судьи Никиты Данченкова.

Во время любительского матча Широков ударил руками и ногами арбитра Никиту Данченкова, против экс-игрока национальной команды заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

— Ваш статус сейчас с учетом уголовного дела. Информация о подписке о невыезде, еще что-то — насколько это соответствует действительности?

— Вообще не соответствует действительности.

— То есть вы спокойно передвигаетесь, ограничений никаких нет? Каждый день в полиции не отмечаетесь?

— Нет, конечно. Такого и не могло быть, я же следствию содействую, никуда не сбегаю, вину признал, извинился. Поэтому зачем какие-то санкции на меня накладывать?

— Если сейчас возвращаться в тот день и исходя из той информации, которая появилась, в том числе ваши показания, которые были даны. Что произошло? Это был такой эмоциональный срыв?

— Безусловно. Вызванный неквалифицированным судейством. Конечно, такого не должно было быть, безусловно, но почему-то произошло.

— Вы не задумывались, почему?

— У меня нет объяснений, честно говоря. Никогда такого не было, и вот опять. Не знаю, просто эмоции на поле. Там чистый пенальти был.

— По-моему, лет 8 назад вы в интервью говорили, что нельзя решать вопросы с помощью силы, всегда нужно разговаривать. Что произошло?

— Мы ж поговорили. Там видно, что мы о чем-то разговариваем перед этим. О чем-то говорили, я не помню. Наверное, не о хорошем.

— А после этого вы не пробовали с ним поговорить?

— Я пробовал, но он не брал трубки.

— Потому что он как раз говорит, что именно от вас звонков не было, а звонки были от каких-то представителей.

— От меня, естественно, никаких звонков не было, потому что их не могло быть, если ты не берешь, поэтому они не зафиксированы нигде. На следующий день я ему звонил четыре раза, он не брал трубки. Ну а потом, я так понимаю, его оградили от внешних звонков.

— Вы готовы решить вопрос досудебно?

— Мы с моим адвокатом пока не знаем, что хочет сторона потерпевшего, потому что они нигде никакие иски не заявили.

— С другой стороны, я читал высказывания второй стороны относительно того, что Широков богатый человек...

— У нас много в стране кто богатый человек. Это же не значит, что все готовы прийти и отдавать сразу много миллионов, как они хотят.

— А вы знаете, что они хотят много миллионов?

— Ну, судя по его высказываниям, это звучало так.