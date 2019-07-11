На футболках "Спартака" появится памятный знак о трагическом матче с "Харлемом"

Перед стартом сезона-2019/20 "Спартак" и болельщики приняли решение, что отныне на футболках появится специальный знак в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года на стадионе "Лужники" в матче Кубка УЕФА с голландским "Харлемом".

Трагедия произошла в конце встречи на лестнице №1 трибуны "С" в подтрибунном пространстве стадиона "Лужники", когда болельщики стали покидать арену.

"Мы никогда не забываем о том страшном дне. У памятника в "Лужниках" всегда лежат красные и белые цветы. Каждый год болельщики проводят турниры памяти. Теперь эта память увековечена на форме клуба", – написано в заявлении пресс-службы "Спартака".

Помним — значит живы



Перед стартом нового сезона ФК «Спартак-Москва» и болельщики клуба приняли важное совместное решение: отныне на игровых майках клуба появится специальный знак в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года. https://t.co/DI55MttSaA#Спартак pic.twitter.com/PBQUSSiV0y — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 июля 2019 г.

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