«На 99 процентов уверен, что «Зенит» чемпионство уже не упустит». Кириченко рад, что с Семаком продлили контракт

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поздравил Сергея Семака с продлением контракта с «Зенитом».

— Могу только поздравить Сергея с продлением контракта, — цитируют «Известия» Кириченко. — О результатах его работы в «Зените» отлично говорят достижения клуба. Питерцы второй сезон подряд выигрывают чемпионат России с солидным преимуществом. Этот розыгрыш еще не завершен, но я на 99 процентов уверен, что «Зенит» трофей уже не упустит. А если говорить о результатах в Лиге чемпионов, то, наверное, клубу нужны еще приобретения. Необходимы более качественные футболисты для выступления на международном уровне. Все-таки ЛЧ — это самый сильный турнир, и того, чего хватает в РПЛ, в еврокубках оказывается недостаточно.