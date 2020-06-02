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«На 99 процентов уверен, что «Зенит» чемпионство уже не упустит». Кириченко рад, что с Семаком продлили контракт

04:00
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поздравил Сергея Семака с продлением контракта с «Зенитом».

— Могу только поздравить Сергея с продлением контракта, — цитируют «Известия» Кириченко. — О результатах его работы в «Зените» отлично говорят достижения клуба. Питерцы второй сезон подряд выигрывают чемпионат России с солидным преимуществом. Этот розыгрыш еще не завершен, но я на 99 процентов уверен, что «Зенит» трофей уже не упустит. А если говорить о результатах в Лиге чемпионов, то, наверное, клубу нужны еще приобретения. Необходимы более качественные футболисты для выступления на международном уровне. Все-таки ЛЧ — это самый сильный турнир, и того, чего хватает в РПЛ, в еврокубках оказывается недостаточно.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1018276/sevastian-terletckii/programma-semak-pochemu-zenit-prodlil-kontrakt-s-trenerom

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