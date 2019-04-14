"Мы устали от всего д***ма вокруг нашего клуба". Фанаты "Динамо" объяснили акцию со стеной Цоя

Болельщики московского "Динамо" на своем сайте объяснили акцию со стеной Виктора Цоя на Арбате. Они перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1) закрасили стену огромной надписью "Перемен требуют наши сердца".

– "Перемен требуют наши серДца" – это акция болельщиков "Динамо", которая гораздо глубже, чем конкурсы ФК в соцсетях, – говорится в заявлении фанатов. – Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды, и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали не только о своих кошельках, но и судьбе клуба и его болельщиках.

Наши действия не были направлены на оскорбление памяти В. Цоя. Мы использовали строчку из его песни, которая для нас имеет актуальность как никогда, сделали это красиво, тем самым мы отдали дань уважения его творчеству.