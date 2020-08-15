«Мы создали много моментов». Малком — о победе над «Ростовом»
Нападающий «Зенита» Малком подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом». Он отметил, что его команда создала много моментов в этой встрече.
— То, что меня признали лучшим игроком матча, это заслуга не только моя, но и всей команды. Мы создали много моментов. С другой стороны, это уже не первый мой приз лучшему игроку матча от «Матч Премьер». Все призы храню дома, но вообще чем больше их будет, тем лучше, — приводит пресс-служба питерцев слова Малкома.
— Сколько таких наград хотели бы собрать за сезон?
— В первую очередь хочу вновь стать чемпионом с «Зенитом». Но и таким призам тоже, конечно, буду рад.
— Вы написали что-нибудь вчера друзьям в «Барселоне» после поражения 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов?
— Нет, с ребятами не разговаривал — понимал, что не самое лучшее для этого время и концентрировался на нашей игре. Очень хорошо, что нам удалось выиграть этот матч.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-08-15-malkom-chem-bolshe-budet-prizov-tem-luchshe.htm