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Мы — «Ростов»: поздравление игроков к 90-летию клуба

13:22
«Ростов». Фото ФК «Ростов».
«Ростов». Фото ФК «Ростов».
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Игроки «Ростова» поздравили клуб с юбилеем. Сегодня исполнилось 90 лет со дня его основания.

Футболисты прочитали стих о команде. На канале «Ростова» в Youtube в описании приведен его фрагмент:

На поле волна за волной желто-синих,

А на трибунах из тысячи ртов,

Из стадиона над Доном красиво,

Любимых два слова летят — Мы — «Ростов»!

Ранее клуб носил названия «Сельмашстрой», «Сельмаш», «Трактор», «Торпедо» и «Ростсельмаш». «Ростов» становился серебряным призером чемпионата России, выигрывал Кубок страны и был финалистом турнира. Выступал в групповом турнире Лиги чемпионов, в Лиге Европы доходил до 1/8 финала.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=zlbA7f9yBT0&feature=youtu.be

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