Игроки «Ростова» поздравили клуб с юбилеем. Сегодня исполнилось 90 лет со дня его основания.

Футболисты прочитали стих о команде. На канале «Ростова» в Youtube в описании приведен его фрагмент:

На поле волна за волной желто-синих,

А на трибунах из тысячи ртов,

Из стадиона над Доном красиво,

Любимых два слова летят — Мы — «Ростов»!

Ранее клуб носил названия «Сельмашстрой», «Сельмаш», «Трактор», «Торпедо» и «Ростсельмаш». «Ростов» становился серебряным призером чемпионата России, выигрывал Кубок страны и был финалистом турнира. Выступал в групповом турнире Лиги чемпионов, в Лиге Европы доходил до 1/8 финала.