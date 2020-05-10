Мы — «Ростов»: поздравление игроков к 90-летию клуба
13:22
Игроки «Ростова» поздравили клуб с юбилеем. Сегодня исполнилось 90 лет со дня его основания.
Футболисты прочитали стих о команде. На канале «Ростова» в Youtube в описании приведен его фрагмент:
На поле волна за волной желто-синих,
А на трибунах из тысячи ртов,
Из стадиона над Доном красиво,
Любимых два слова летят — Мы — «Ростов»!
Ранее клуб носил названия «Сельмашстрой», «Сельмаш», «Трактор», «Торпедо» и «Ростсельмаш». «Ростов» становился серебряным призером чемпионата России, выигрывал Кубок страны и был финалистом турнира. Выступал в групповом турнире Лиги чемпионов, в Лиге Европы доходил до 1/8 финала.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=zlbA7f9yBT0&feature=youtu.be
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