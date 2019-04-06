"Мы играем для вас!" "Анжи" благодарит болельщиков после матча с "Динамо"

"Анжи" поблагодарил своих болельщиков за поддержку в домашнем матче 22-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:1), информирует официальный Твиттер махачкалинцев.

– Спасибо за вашу поддержку! Мы играем для вас! #12, – написал "Анжи".

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками. "Динамо" с 24 баллами располагается на 12-й строчке.

"Мы играем ради вас!". Обращение Магомеда Адиева к болельщикам "Анжи"

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