17:15 | Футбол — РПЛ

"Мы играем для вас!" "Анжи" благодарит болельщиков после матча с "Динамо"

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"Анжи" поблагодарил своих болельщиков за поддержку в домашнем матче 22-го тура чемпионата России с "Динамо" (1:1), информирует официальный Твиттер махачкалинцев.

– Спасибо за вашу поддержку! Мы играем для вас! #12, – написал "Анжи".

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками. "Динамо" с 24 баллами располагается на 12-й строчке.

"Мы играем ради вас!". Обращение Магомеда Адиева к болельщикам "Анжи"

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Анжи - Динамо

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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