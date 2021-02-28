Мусаев рассказал подробности травмы новичка «Краснодара» Ойонго в игре с «Уралом»
21:34
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча против «Урала» (2:2) в 20-м туре Тинькофф РПЛ рассказал о травме новичка команды Амбруаза Ойонго.
— Новичок Ойонго провел на поле всего 15 минут в концовке первого тайма. Почему вы его заменили в перерыве? Какие впечатления остались от его игры?
— Впечатлений никаких не осталось. Заменили, потому что в первом же эпизоде пошел в стык, колено в колено. Скорее всего, повреждение боковой связки.
(Екатерина Потапова)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы
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