Мусаев рассказал подробности травмы новичка «Краснодара» Ойонго в игре с «Уралом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча против «Урала» (2:2) в 20-м туре Тинькофф РПЛ рассказал о травме новичка команды Амбруаза Ойонго.

— Новичок Ойонго провел на поле всего 15 минут в концовке первого тайма. Почему вы его заменили в перерыве? Какие впечатления остались от его игры?

— Впечатлений никаких не осталось. Заменили, потому что в первом же эпизоде пошел в стык, колено в колено. Скорее всего, повреждение боковой связки.

(Екатерина Потапова)