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Мусаев рассказал подробности травмы новичка «Краснодара» Ойонго в игре с «Уралом»

21:34
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча против «Урала» (2:2) в 20-м туре Тинькофф РПЛ рассказал о травме новичка команды Амбруаза Ойонго.

— Новичок Ойонго провел на поле всего 15 минут в концовке первого тайма. Почему вы его заменили в перерыве? Какие впечатления остались от его игры?

— Впечатлений никаких не осталось. Заменили, потому что в первом же эпизоде пошел в стык, колено в колено. Скорее всего, повреждение боковой связки.

(Екатерина Потапова)

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