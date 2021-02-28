Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью против «Урала» (2:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— Начало нам удавалось, мы забили мяч, имели возможности удвоить счет, — сказал Мусаев. — Но у «Урала» были опасные подходы. Важный момент — удаление, после которого мы потеряли контроль над мячом и провалили начало второго тайма, где из зоны подбора пропустили два мяча. Игроки, которые вышли на замену, смогли забрать контроль, забили в концовке мяч и даже могли вырвать победу.

— В начале вторых таймов «Краснодар» пропустил и от «Динамо» Загреб, и от «Сочи», и теперь от «Урала». После первого матча с Загребом вы говорили о ментальности. В чем все-таки главная проблема? Потеря концентрации или недостаток физической готовности?

— Как может быть недостаток готовности, если забиваем в концовке? Проблема в голове. Дополнительный груз ответственности, что часто начало матча и начало второго тайма не удается. Понимаем, что с этим нужно разобраться.

— Насколько вы довольны действиями команды в меньшинстве?

— Я недоволен первой половиной второго тайма, но концовка игры показала, что нет разницы, что у нас на одного меньше. Мы должны играть, контролировать мяч, но мы многое позволили в этот отрезок, и это нам дорого стоило. Доволен, как закончили второй тайм, но это не оправдывает того, что мы еще большим движением должны компенсировать потерю одного игрока и не показывать столько уважения сопернику.

(Екатерина Потапова)