Мурад Мусаев: "В матче со "Спартаком" отмечу Мартыновича"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги турнира в Австрии для своей команды и дал оценку заключительному матчу со "Спартаком".

– Выигрывать трофеи всегда приятно, не важно, товарищеский это турнир или официальный, – рассказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе. – Но надо понимать, что каждый матч был на грани и мы могли даже в трех встречах проиграть. Мы были в мелочах немного лучше соперника, но важнее быть в лучшем состоянии в сезоне. Не хочется никого одного выделять, это провокационный вопрос, но отмечу капитана команды (речь идет о 31-летнем белорусском защитнике Александре Мартыновиче – прим. "СЭ").

В итогом матче турнира "быки" обыграли "Спартак" (2:1). Второе место в Австрии занял "Ростов", третье – "Спартак", четвертое – ЦСКА.

Что нужно знать о летнем турнире в Австрии: регламент и календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица