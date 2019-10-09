Мурад Мусаев: «Краснодар» постепенно будет прибавлять»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» отметил, что команде удастся отработать командные взаимодействия только на сборах зимой.

— Как реагируете на упреки, что «Краснодар» отошел от своей философии, игры в одно-два касания?

— Наши новички заточены под другую игру. Намли, Вилена, Кабелла в прежних клубах много владели мячом. Кабелла вообще был вторым после Неймара в чемпионате Франции по progressive runs — продвижению мяча вперед. Чтобы привыкнуть к игре в одно-два касания, нужно время. Не сомневаюсь, ребята справятся, это исполнители высокого уровня. Мы точно придем к футболу, который всегда отличал «Краснодар», постепенно будем прибавлять. Но из-за плотного графика спокойно отработать командные взаимодействия сможем только на зимних сборах.

— Если б сохранили Перейру, «Краснодару», даже с учетом травм Газинского, Классона и Кабелла, было бы намного легче?

— Сто процентов! Перейра был связующим звеном в середине поля. Одним из лучших в РПЛ по игре в одно-два касания. А главное, лидером. Маленьким воином. (Александр Кружков)

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