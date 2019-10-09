Мурад Мусаев: «Когда мы мотивированы, можем стабильно быть «Краснодаром», который побеждает «Порту», «Севилью», «Спартак»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» отметил, что команда способна обыгрывать любую команду, когда играет мотивированно и дисциплинированно.

— Так какой же «Краснодар» настоящий — тот, что прошел «Порту», или был разбит «Олимпиакосом»?

— На данный момент — и тот, и другой. Когда мы мотивированы, дисциплинированны, хотим брать верх в каждом игровом эпизоде, можем стабильно быть «Краснодаром», который побеждает «Порту», «Севилью», «Спартак». Но если появляется самоуспокоенность, желание выехать на голом мастерстве, мы не способны одолеть даже последнюю команду премьер-лиги! Потому что мастерства не хватает!

— 0:4 в Греции — что это было?

— Вы помните, как складывалась игра? При счете 0:0 после удара Вандерсона мяч попал в руку футболисту «Олимпиакоса». Она не в естественном положении, это бесспорный 11-метровый! За такие фолы сейчас везде ставят пенальти. И в России, и в Европе. А тут судья почему-то не стал смотреть ВАР. Мы написали письмо в УЕФА — объяснений не последовало. (Александр Кружков)

Полностью интервью Мусаева