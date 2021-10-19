Вячеслав Караваев: «При прочих равных клуб из топ-5 выберет европейца, а не русского»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о том, почему в топ-5 чемпионатов так мало игроков из России.

«Одна из причин — мы не считаемся гражданами Евросоюза, а в большинстве топовых лиг есть ограничения, связанные с этим. При прочих равных клуб из топ-5 всегда сделает выбор в пользу европейца, а не русского. Я с такими разговорами сталкивался, когда играл в Нидерландах. Вторая причина — наш менталитет и адаптация в Европе. Да и в принципе футбольный рынок РПЛ не особо изучен, наш чемпионат редко смотрят скауты из топовых команд.

Если бы этих ограничений не было, возможно, молодых талантливых ребят из России забирали больше. Но, опять же, есть примеры Головина и Миранчука, которые уехали в «Монако» и «Аталанту». И это должно мотивировать тех, кто реально хочет заиграть в Европе. Все в наших руках и ногах.

После моего первого сезона в «Спарте» в 2017 году в местных газетах писали об интересе «Лацио». Конечно, на тот момент мне было бы очень интересно оказаться в Италии. Не знаю, контактировали ли клубы на самом деле или все осталось на уровне слухов", — приводит слова Караваева Tuttosport.

Караваев выступал за «Спарту» с 2016 по 2018 год. Затем он перешел в «Витесс», за который играл до 2019 года.