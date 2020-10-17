Мозес пошел на понижение зарплаты в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о деталях перехода хавбека Виктора Мозеса в московскую команду. Красно-белые арендовали до конца текущего сезона 29-летнего нигерийца у «Челси» с правом выкупа.
— Есть ли обязательство по выкупу Мозеса?
— Если мы будем в Лиге чемпионов, то можем его купить.
— Можете или обязаны?
— Можем купить, если он сыграет определенное количество матчей. Если мы с ним попадем в Лигу чемпионов, думаю, никаких вопросов не будет.
— Но это зависит от вашего желания?
— Футболист хочет играть в «Спартаке». Это самый важный момент. А все остальное — частности. Он сюда приехал не зарабатывать.
— Виктор пошел на понижение в зарплате?
— Да, но незначительно. (Севастиан Терлецкий)
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