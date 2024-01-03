Мовсисян высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ после первой части сезона

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной Армении Юра Мовсисян высказался о лидерстве «быков» в РПЛ после первой части сезона.

«Сперцян для меня — уникальный парень. «Краснодару» для успеха обязательно нужен армянский игрок с десятым номером! У меня нет возможности следить за матчами команды, но они большие молодцы. У меня большая любовь и уважение к клубу. Галицкий, Хашиг и Фундукян для меня родные люди. Желаю им больших успехов! Они очень хорошие люди и я знаю, что они добьются своей цели. Потому что хорошим людям всегда вознаграждает. Очень рад за них!» — приводит слова Мовсисяна Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.