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Сегодня, 22:45

Дьяков заявил, что его не удивляют трансферы бразильских игроков в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что его не удивляют трансферы бразильских игроков в «Зенит».

«Что думаю на счет покупки Нино? В принципе, им нужен центральный защитник. Я думаю, кто-то уйдет сейчас в аренду или, может быть, на постоянной основе. Раз уж берут центрального защитника, значит, видят, что это надо для усиления или ротации. Явно не для тренировочного процесса. Тем более иностранец — для усиления. Не кажется ли странным, что «Зенит» привозит одних бразильцев? Это уже не кажется странным. Мы же видим, что не первый год у «Зенита» очень много бразильцев. Кто-то приживается и очень прилично играет, кто-то вообще не попадает. Кто-то средне играет. У больших клубов не каждый трансфер успешный. То, что «Зенит» берет именно бразильцев, отчасти, наверное, похоже на историю донецкого «Шахтера», когда там играли свои и куча бразильцев. У «Зенита» так же. Наверное, у спортивного директора какие-то знакомые бразильские агенты. Взять того же Малкома, когда «Зенит» смог еще и заработать. Много пользы он принес и трофеев. Поддерживаю ли трансфер Нино? Не знаю. Сможет ли он адаптироваться? У «Зенита» много футболистов из Бразилии. Думаю, они помогут ему освоиться. Надо смотреть, когда сезон возобновится. Смотреть предсезонные матчи, будет наигрываться или не будет. Всякое может быть, время покажет. Сложно давать прогнозы», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

26-летний Нино играет за «Флуминенсе» с 2019 года. Контракт бразильца с кубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-uzhe-ne-kazhetsya-stranny-m-chto-zenit-pokupaet-brazil-tsev/
Виталий Дьяков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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