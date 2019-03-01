"Мотивация перед началом важного отрезка сезона". Романцев посетил базу "Спартака"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров опубликовал в своем Инстаграме фотографию с 8-кратным чемпионом РПЛ и бывшим тренером красно-белых Олегом Романцевым.

Романцев возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год.

– Спасибо великим спартаковцам за визит к нам на базу, это для нас большая мотивация перед началом важного отрезка сезона! Вперед красно-белые, – подписал фото Комбаров в Инстаграме.

Москвичи проведут первую встречу после зимней паузы в чемпонате России против "Краснодара". Игра пройдет в Москве, 3 марта, начало – в 19.00 (мск).

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