Мостовой раскритиковал работу Онопко и Овчинникова в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России? Александр Мостовой прокомментировал окончания контракта у тренеров ЦСКА Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.

«Я не удивился тому, что Онопко и Овчинникова уберут из ЦСКА. Я говорил еще лет шесть назад, что это произойдет, — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт». — Вот удивлялся я, когда они туда пришли. Один — спартаковец, другой — локомотивец. При этом проработали в ЦСКА 11 и 8 лет соответственно. Ну, «проработали» — это сильно сказано, правильнее — «побыли». Сидеть на лавке, вовремя подняться и обнять главного тренера, после чего побежать в раздевалку пить чаек.

А сейчас начинают писать: «Ой, а почему убрали?». А как вы хотели? Пришел их Березуцкий. Я бы вообще не понимал, если бы Василий сидел на скамейке «Спартака», например. После того, как Онопко столько лет работал в ЦСКА и целовал их шарф, не могу представить его в тренерском штабе красно-белых. Хотя я и хорошо знаю Витю, много лет с ним играл. Он скромный и тихий".

Овчинников работал с ЦСКА с 2014 года, Онопко вошел в тренерский штаб московских армейцев в 2009 году.

ЦСКА с 37 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.