Мостовой прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

— Я слышу эти разговоры на протяжении многих и многих лет, и никто до сих пор не может вообще разобраться с этим лимитом. Никто вообще из многих прошлых людей не знает, какой лимит есть на данный момент, и в чем его закваска. Остаюсь всегда при своем мнении: если хороший футболист, он будет играть и без лимита. Ясно, что, если есть лимит в 1-3 футболиста, как раньше, я помню, что было такое в наши времена, то это и есть проблема. Но когда их там 8, 9, 10 — сами понимаете, что в футбол играют всего лишь десять человек, 11-ый вратарь.

Поэтому я и говорю, что проблема не в лимите, его можно убрать, поставить. Я веду к тому, что из года в год мы уже запутались настолько — это как с вопросом зима-осень, осень-весна, когда все время переходили от одной системы к другой. Зачем вы это меняете? Все равно никто понять не может. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Здесь приблизительно то же самое, — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее, 3 февраля, президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что лимит на легионеров в данный момент является вынужденной мерой, и не исключил возможную его отмену в будущем.

(Екатерина Звенигородская)