Президент «Урала» Иванов высказался о возможной реформе формата РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможную реформу формата Тинькофф РПЛ. Он высказался против изменений.

«Тут я тоже против! Почему мы должны смотреть на какую-то Польшу или еще кого-то. Все ведущие страны мира играют в гладкий чемпионат! Испания, Италия, Германия! Все! Так это еще государства, которые в разы меньше России. Но у них почему-то играют по двадцать команд, а у нас шестнадцать.

У них есть лидеры, которые играют между собой. Есть середнячки и аутсайдеры. Но и с теми, и с другими топ-клубы играют. Да, сегодня новая команда вышла в высшую лигу, а завтра вылетела. Но они хотя бы попробовали! Болельщики ходили на эти матчи, и это очень важно. А у нас?

Команда вылетела — все. Футбол закончился в этом регионе. Так не должно быть. Сколько раз такое было? Тот же «Ротор». Вылетел один раз — все, футбол закончился. Ладно хоть сейчас там что-то теплится немножко. А где «Анжи», «Мордовия» и другие команды", — сказал Иванов «СЭ».

3 февраля президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» рассказал о возможных реформах в российском футболе.

(Владислав Флегонтов).