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Мостовой: «Советую Талалаеву, чтобы он спустился с небес на землю»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Андрея Талалаева уволили с поста главного тренера «Химок».

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на место Талалаева в подмосковной команде является экс исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

«Я слышал об этом. Что тут скажешь? Наступил на свои же грабли. Все знают, что тренер — первый человек в команде, который должен думать об увольнении. Я не знаю, какие у руководства мотивы для этого решения. Да, он вывел команду в РПЛ, но бывает, что увольняют специалистов, которые вообще держат команду на первом месте в РПЛ, как это было в «Краснодаре». А бывает, что в «Спартак» набирают по объявлению, а потом еще два года не могут убрать. Талалаев из категории тренеров по объявлению? Конечно, нет. Талалаев года два назад за месяц поменял три команды. Поэтому я и сказал, что он на свои же грабли наступил. Советую ему, чтобы он спустился с небес на землю», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Талалаев возглавляет «Химки» с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Мостовой
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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