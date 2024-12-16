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Мостовой не исключил, что однажды может возглавить «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил, может ли представить себя в будущем главным тренером красно-белых.

«Я до сих пор вспоминаю интервью, которое давал, когда вернулся в Россию в 2010 году. Я говорил, что хочу остаться в российском футболе. Я и 15 лет назад ждал предложения от красно-белых и до сих пор жду. Но сейчас уже с юмором отвечаю, что не судьба, наверное. (Смеется.) Хотя по-прежнему не исключаю того, что однажды возглавлю «Спартак». С удовольствием! Этот клуб всегда будет особенным для меня», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В мае 2023 года Мостовой начал обучение на тренера в академии РФС, в рамках которого этой осенью прошел специальную стажировку в московском «Динамо». При этом «Спартак» отменил стажировку 56-летнего специалиста.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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