Мостовой назвал Вендела топ-футболистом: «Он делает разницу на поле»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела.

«Я давно уже говорил, что Вендел — топ-футболист, он делает разницу на поле. Раньше был Малком, а сейчас Вендел. Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду. Это топ-уровень. В его футбольных качествах никто не сомневался», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний бразилец забил два мяча и отдал две голевые передачи в 4 матчах за сине-бело-голубых.