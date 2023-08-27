Мостовой назвал Вендела топ-футболистом: «Он делает разницу на поле»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Зенита» Вендела.
«Я давно уже говорил, что Вендел — топ-футболист, он делает разницу на поле. Раньше был Малком, а сейчас Вендел. Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду. Это топ-уровень. В его футбольных качествах никто не сомневался», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
В текущем сезоне 25-летний бразилец забил два мяча и отдал две голевые передачи в 4 матчах за сине-бело-голубых.
Источник: «РБ Спорт»
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|4
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|13
|
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|
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|1
|2
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|
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|
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|1
|0
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|0
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
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Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
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|20:00
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Пари НН – Ростов
|1 : 0
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|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
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|
|
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|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
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Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|1
|
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|1
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