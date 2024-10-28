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Мостовой: «Ничья в матче «Зенит» — «Локомотив» справедлива»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:1).

«Ничья в матче «Зенит» — «Локомотив» справедлива. Не сказать, что петербуржцы наиграли на победу, имея преимущество своего поля. Железнодорожники — молодцы, в физическом плане неплохо готовы, игроки все резкие, быстрые. Честно говоря, когда хозяева забили, думал, что они дотянут до победы. Но видите, как бывает. Пиняев прострелил, Батраков пробил», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Локомотив» идет на третьей строчке с 28 очками.

Источник: РБ Спорт
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Ростов – Ахмат
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