Мостовой: «Ничья в матче «Зенит» — «Локомотив» справедлива»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:1).

«Ничья в матче «Зенит» — «Локомотив» справедлива. Не сказать, что петербуржцы наиграли на победу, имея преимущество своего поля. Железнодорожники — молодцы, в физическом плане неплохо готовы, игроки все резкие, быстрые. Честно говоря, когда хозяева забили, думал, что они дотянут до победы. Но видите, как бывает. Пиняев прострелил, Батраков пробил», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 30 очками, «Локомотив» идет на третьей строчке с 28 очками.