Булыкин: «Батраков – красавец, становится лидером «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Хавбек забил единственный гол железнодорожников.

«Батраков – красавец, отличную провел игру, жаль, что из-за травмы не доиграл. Надеемся, все будет нормально. Но уже видно, что Батраков становится лидером «Локомотива». В целом, матч получился равным, ни одна команда не наиграла на победу», - приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

В сезоне-2024/25 Батраков провел 13 матчей за «Локомотив» в чемпионате России, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.