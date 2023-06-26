Мостовой назвал авантюрой назначение Ярошика главным тренером «Оренбурга»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о новом главном тренере «Оренбурга» чехе Иржи Ярошике.

«Когда его назначили, первое, что подумал: а где российские специалисты? У нас не мало хороших тренеров. Каким он будет, не знаю. В качестве футболиста видел его несколько игр и все. Не знаю, как относиться к его назначению. Это PR ход и авантюра получается. Готов ли я ему в будущем конкуренцию навязать? Не знаю, мне лет то сколько, а Ярошик молодой. Гоняться ни за кем не буду. Учиться на тренера начну только в июле или в августе», — приводит слова Мостового Legalbet.

Ярошик был назначен главным тренером «Оренбурга» после ухода в «Динамо» Марцела Лички.

Будучи футболистом, чех выступал за «Челси», «Селтик», «Спарту», «Крылья Советов», ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, и другие команды.