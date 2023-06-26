Футболист Лещук: «В Москве даже шаурма вкуснее, чем в США»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своем отдыхе в США, а также сравнил уровень жизни с Россией.
«В США сейчас все больше обращаю внимание, что у них не все идеально. Тот же Нью-Йорк — вроде бы суета, но атмосфера нравится. А вот нормально покушать в Америке — большая проблема. Сложно найти хорошие места, и чтобы еще поесть правильно можно было, потому что у них много заведений фастфуда и хот-доги с булками на каждом углу продают. В Москве даже шаурма вкуснее!
Официантам вообще все равно на тебя! Для них считается нормой оставить чаевые за обслуживание, которого нет! В России, если я не ошибаюсь, в чеках 8-10 процентов чаевых, а в Америке — 20-22 процента. Понятно, что по желанию, но ты должен отдать 20 процентов от чека за обслуживание, которое в России в любой забегаловке будет лучше!» - приводит слова Лещука «РБ Спорт».
Ранее Лещук рассказал о негативном опыте, с которым столкнулся в одном из аэропортов США во время отпуска.
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
|Динамо
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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