Главный врач «Динамо» заявил, что у игроков нет проблем с лишним весом после отпуска

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов сообщил, что ни у кого в составе бело-голубых нет проблем с лишним весом после возвращения команды из отпуска.

«Есть ли у кого-то из игроков проблемы с весом после отпуска? У доктора только. Если серьезно, то есть какие-то небольшие отклонения, но они поддадутся ближайшей коррекции. Каких-то запредельных килограммов и процентов жира никто не привез», — приводит слова Родионова «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.