Мостовой: «Можно сказать, я Макелеле научил футболу! А потом его еще и в «Реал» продал»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о встрече с экс-одноклубником по испанской команде французом Клодом Макелеле.

«Встретил Клода Макелеле уже, успели пообщаться. Вспомнили все, что у нас было! Не виделись очень давно. Лестно обо мне отзывается? Еще бы он обо мне не отзывался! Я его, можно сказать, футболу научил. А потом еще и продал в «Реал». Тренировать легенд? Я всю жизнь в футболе, был с большими игроками и сам был огромным. Этот матч для болельщиков, для того чтобы встретились старые друзья. Надеемся, что получится интересно», — сказал Мостовой «СЭ».

18 мая на «ВЭБ Арене» в гала-матче FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА легенды армейцев сыграют против сборной, состав которой сформирован из звезд мирового футбола, игравших против красно-синих в той еврокубковой кампании. Мостовой будет тренером команды мировых звезд.