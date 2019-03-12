Москалев обслужит матч "Спартак" - "Зенит"

Стали известны арбитры, назначенные на матчи 20-го тура премьер-лиги. Встречу между "Спартаком" и "Зенитом" обслужит бригада под руководством Владимира Москалева.

15 марта (пятница)

"Анжи" - "Крылья Советов": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

16 марта (суббота)

"Оренбург" - "Динамо": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Урал" - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

"Рубин" - "Ростов": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Еремин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Арсенал" - "Енисей": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

17 марта (воскресенье)

"Уфа" - "Ахмат": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Локомотив" - "Краснодар": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); инспектор - Игорь Синер (Омск).

"Спартак" - "Зенит": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

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