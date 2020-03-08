Молодежные команды. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», ЦСКА обыграл «Ростов»
13:58
В матче 21-го тура молодежного первенства России «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). ЦСКА на выезде обыграл «Ростов» (2:1).
Молодежные команды
21-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 0:0
Судья: Крупская (Екатеринбург).
8 марта. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Аванесян, 12 (0:1). Гогричиани, 36 (1:1). Пряхин, 53 (1:2).
Удаление: Лукьянов (Ростов — мол.), 76.
Судья: Пчелинцев (Тамбов).
8 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».