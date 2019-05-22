Молодежная команда "Зенита" примет "Енисей" на "Газпром-Арене"

"Зенит" сыграет с "Енисеем"​ в матче 30-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги на "Газпром-Арене".

Матч состоится 25 мая, начало – в 12.00 по московскому времени.

Вход для зрителей на игру будет бесплатным. Пригласительные билеты можно получить в кассовом павильоне, который начнет работу в день матча, сообщает пресс-служба петербургского клуба​.

"Зенит" располагается на 5-м месте в турнирной таблице первенства, набрав 54 очка. "Енисей" занимает десятую строчку с 33 очками.