Молодежная команда ЦСКА в большинстве обыграла «Ахмат»

В матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. В турнирной таблице первенства армейцы занимают третье место.

Молодежные команды

7-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0)

Гол: Тикнизян, 84.

Удаление: Альсултанов (Ахмат), 79.

Судья: Бутан (Красноярск).

24 августа. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».