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Молодежная команда ЦСКА в большинстве обыграла «Ахмат»

14:03
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В матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. В турнирной таблице первенства армейцы занимают третье место.

Молодежные команды

7-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0)

Гол: Тикнизян, 84.

Удаление: Альсултанов (Ахмат), 79.

Судья: Бутан (Красноярск).

24 августа. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/

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