Молодежная команда ЦСКА в большинстве обыграла «Ахмат»
14:03
В матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. В турнирной таблице первенства армейцы занимают третье место.
Молодежные команды
7-й тур
ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0)
Гол: Тикнизян, 84.
Удаление: Альсултанов (Ахмат), 79.
Судья: Бутан (Красноярск).
24 августа. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/