Молодежка «Спартака» обыграла «Ростов»

Молодежный состав «Спартака» в матче 19-го тура первенства РПЛ обыграл сверстников из «Ростова» со счетом 2:1.

Ростовчане в последних 10 матчах одержали лишь одну победу. С 21 очком они остались на 12-м месте в турнирной таблице, московский клуб с 33 очками поднялись на пятое место.

Следующие матчи команды проведут в марте после паузы.

Молодежные команды

19-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (1:0)

Голы: Оганесян, 10 (1:0). Гогричиани, 60 (1:1). Кожедуб, 79 — с пенальти (2:1).

Судья: Устенко (Уссурийск).

7 декабря. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».