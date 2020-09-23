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Молодежка «Ростова» обыграла «Сочи», одержав первую победу в сезоне

19:29

«Ростов» обыграл «Сочи» в матче 3-го тура первенства молодежных команд — 2:1. Дончане после стартовых двух поражений одержали первую победу в сезоне.

Первенство России

Молодежные команды

3-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» — 2:1 (1:0)

Голы: Куприянов, 35 (1:0). Рогочий, 67 (2:0). Иполе, 69 (2:1).

Судья: Матвеев (Москва).

23 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/

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