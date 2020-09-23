Молодежка «Ростова» обыграла «Сочи», одержав первую победу в сезоне
19:29
«Ростов» обыграл «Сочи» в матче 3-го тура первенства молодежных команд — 2:1. Дончане после стартовых двух поражений одержали первую победу в сезоне.
Первенство России
Молодежные команды
3-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» — 2:1 (1:0)
Голы: Куприянов, 35 (1:0). Рогочий, 67 (2:0). Иполе, 69 (2:1).
Судья: Матвеев (Москва).
23 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/
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