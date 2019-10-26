Молодежка «Арсенала» победила «Ахмат»

«Арсенал» победил «Ахмат» в матче 14-го тура молодежного первенства России — 3:1.

В составе победителей отличились Юрий Петровский, Тамерлан Мусаев и Валентин Климовский. За «Ахмат» забил Арсен Адамов.

Молодежные команды

14-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 1:3 (1:2)

Голы: Петровский, 16 (0:1). Мусаев, 25 — с пенальти (0:2). Адамов, 28 (1:2). Климовский, 90+3 (1:3).

Удаления: Мельников (Арсенал Т — мол.), 45. Хизриев (Ахмат — мол.), 45. Денилханов (Ахмат — мол.), 45.

Судья: Родионов (Чехов).

26 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.