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Могилевец приступил к тренировкам

21:39
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Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщает в официальном Twitter клуба. Напомним, он пропустил несколько игр после того, как был заменен во втором тайме матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

В четырех матчах на счету полузащитника две результативные передачи. 15 сентября «Рубин» встретится с «Оренбургом».

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