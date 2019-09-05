Могилевец приступил к тренировкам

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы и приступил к тренировкам, сообщает в официальном Twitter клуба. Напомним, он пропустил несколько игр после того, как был заменен во втором тайме матча 4-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

Павел Могилевец восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с командой! ??#ИдёмДальше | #FCRK pic.twitter.com/8WbZMLiUAN — «Рубин» Казань (@fcrk) September 5, 2019

В четырех матчах на счету полузащитника две результативные передачи. 15 сентября «Рубин» встретится с «Оренбургом».

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