Полузащитник «Ганновера» Яка Бийол, арендованный у ЦСКА, поделился мнением об отъезде главного тренера армейцев Виктора Гончаренко в Белоруссию после поражения от «Зенита» в сезоне-2019/20.

— Я бы не хотел рассказывать, — приводит слова Бийола Sport24. — Это должно остаться в раздевалке между игроками команды.

— Вы думали, что Гончаренко не вернется?

— Я понимал, что это зависит не от меня и этим вопросом должны заниматься не игроки, а руководство клуба. Думаю, они больше понимают, что делать в таких ситуациях.

— Отношение к Виктору Михайловичу внутри команды изменилось?

— Возможно. Я не могу говорить за всех игроков, но мое отношение к тренеру немного изменилось.

— В какую сторону?

— Я бы не хотел говорить на эту тему.