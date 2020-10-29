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«Мое отношение к тренеру немного изменилось». Бийол — об отъезде Гончаренко в Белоруссию после матча с «Зенитом»

16:34
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Полузащитник «Ганновера» Яка Бийол, арендованный у ЦСКА, поделился мнением об отъезде главного тренера армейцев Виктора Гончаренко в Белоруссию после поражения от «Зенита» в сезоне-2019/20.

— Я бы не хотел рассказывать, — приводит слова Бийола Sport24. — Это должно остаться в раздевалке между игроками команды.

— Вы думали, что Гончаренко не вернется?

— Я понимал, что это зависит не от меня и этим вопросом должны заниматься не игроки, а руководство клуба. Думаю, они больше понимают, что делать в таких ситуациях.

— Отношение к Виктору Михайловичу внутри команды изменилось?

— Возможно. Я не могу говорить за всех игроков, но мое отношение к тренеру немного изменилось.

— В какую сторону?

— Я бы не хотел говорить на эту тему.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-29-biyol-ushel-iz-tsska-v-gannover-pochemu-i-vernetsya-li-intervyu-o-transfere-goncharenko-i-rossii

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