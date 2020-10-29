«Мое отношение к тренеру немного изменилось». Бийол — об отъезде Гончаренко в Белоруссию после матча с «Зенитом»
Полузащитник «Ганновера» Яка Бийол, арендованный у ЦСКА, поделился мнением об отъезде главного тренера армейцев Виктора Гончаренко в Белоруссию после поражения от «Зенита» в сезоне-2019/20.
— Я бы не хотел рассказывать, — приводит слова Бийола Sport24. — Это должно остаться в раздевалке между игроками команды.
— Вы думали, что Гончаренко не вернется?
— Я понимал, что это зависит не от меня и этим вопросом должны заниматься не игроки, а руководство клуба. Думаю, они больше понимают, что делать в таких ситуациях.
— Отношение к Виктору Михайловичу внутри команды изменилось?
— Возможно. Я не могу говорить за всех игроков, но мое отношение к тренеру немного изменилось.
— В какую сторону?
— Я бы не хотел говорить на эту тему.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-29-biyol-ushel-iz-tsska-v-gannover-pochemu-i-vernetsya-li-intervyu-o-transfere-goncharenko-i-rossii