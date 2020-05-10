Модрич посоветовал «Реалу» обратить внимание на Влашича? Отвечает игрок ЦСКА
13:12
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о своей дружбе с хавбеком «Реала» Лукой Модричем.
— У нас в сборной есть командный чат. Туда все отписываются. Так что мы поддерживаем связь, — рассказал Влашич в интервью YouTube-каналу ЦСКА. — Модрич всегда в порядке.
Лука посоветовал «Реалу» обратить на меня внимание? Лучше об этом не говорить. Я — игрок ЦСКА. Лучше пропустить этот вопрос.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=QSj_J_Tp7_4&feature=emb_title