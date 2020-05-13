Голкипер «Спартака» Александр Максименко признался, что не думал о том, чтобы превзойти рекорд Рината Дасаева по количеству матчей за московский клуб.

— Мне не очень нравится, что нас сравнивают, — признался Макименко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Так сложились звезды, что я — воспитанник «Спартака» и начал довольно рано. Просто дело случая.

Провести всю карьеру в «Спартаке»? Не хочется загадывать. Поэтому будем жить ото дня ко дню. Никто не знает, что будет завтра. Но такой вариант я не исключаю.