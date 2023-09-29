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Сегодня, 21:03

Агент: «Ахмат» выкупит Челиковича, если он сыграет 50% матчей»

Ратковица рассказал, что с огромной долей вероятности «Ахмат» выкупит Челиковича
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что с огромной долей вероятности «Ахмат» выкупит Ясмина Челиковича.

«Ясмин играет каждую неделю, что для него самое важное. В клубе все им довольны, к нему относятся с уважением, им довольны. В ответ он показывает отличную игру. Пока он выступает на правах аренды, но я уверен, что будет активирована опция выкупа. Чтобы это произошло автоматически, он должен сыграть 50% матчей в этом сезоне. Я не вижу причин, по которым «Ахмат» не выкупил бы Ясмина, более того, думаю, это произойдет довольно скоро, потому что он играет постоянно», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

«Ахмат» арендовал 24-летнего Челиковича у клуба «Тузла Сити» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. В нынешнем сезоне он провел за клуб 13 матчей и забил один мяч.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ahmat-vy-kupit-chelikovicha-esli-on-sy-graet-v-50-protsentah-matchej/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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РПЛ: «Оренбург» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и другие матчи 10-го тура

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
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