Митрофанов: «С РПЛ ведем конструктивный диалог по улучшению работы определения офсайдных линий»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос об улучшении качества работы офсайдных линий.

«С Александром Алаевым (главой РПЛ. — Прим. «СЭ») мы не просто вместе работаем, но и регулярно общаемся на разные темы. У нас есть понимание того, что происходит. Что такое линии? Судьи их не от руки рисуют. А используют систему определения офсайда — это программа, получившая лицензию от ФИФА. Их не так много. Программное обеспечение учитывает каждую конкретную камеру, с которой фиксируется момент, знает расположение камеры, какое расстояние от каждой точки поля. ВАР определяет крайние точки с максимального удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано. А далее ПО рисует эту линию. При этом необходимо отметить, что оно учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля (центральная часть всегда выше периферийной для более эффективного дренажа). Компании, поставляющие программу, могут называться по-разному, но по сути это одна технология, которую лицензирует ФИФА», — сказал Митрофанов «СЭ».

Генеральный секретарь РФС также отметил, что союз совместно с РПЛ определит финансовые затраты.

«Система дополнительных видеокамер, которые используются в других чемпионатах, нужна, чтобы фиксировать удобное положение с наименьшей погрешностью. Это позволяет болельщикам наглядно понять, что произошло. Павел Каманцев и говорил, что если бы у нас такая система была, то у болельщиков было бы больше возможностей доверять технике.

У нас с РПЛ идет конструктивный диалог. Мы понимаем, что нужно делать. Если потребуется понести финансовые затраты, вместе с лигой определим, как это будет происходить. Вместе с Александром Алаевым дали поручение коллегам об ускорении работы. Думаю, в первой половине марта все технические требования будут известны клубам», — добавил Митрофанов.

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