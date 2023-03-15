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Мишкич — о 16-матчевой серии «Урала» без поражений: «С приходом Гончаренко все улучшилось»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич поделился мнением о 16-матчевой серии команды без поражений.

«16 матчей без поражений — результат усердной работы. Мы действительно стараемся, трудимся, у нас хорошее понимание внутри команды — мы все как одно целое. Безусловно, Гончаренко внес огромный вклад в наши результаты, с его приходом все улучшилось. Гончаренко и люди, которые пришли вместе с ним, многое изменили. У нас появились новые опытные игроки, которые также внесли свой вклад. Конечно, сейчас разница чувствуется — нам стало легче играть, появился результат. Будем делать все возможное, чтобы продолжить в таком же духе», — приводит слова Мишчика «РБ Спорт».

14 марта «Урал» в матче ФОНБЕТ Кубка России сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Гол на 22-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Квинси Промес после передачи новичка клуба Томаша Тавареша. На 67-й минуте счет сравнял Юрий Железнов, который появился на поле тремя минутами ранее.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniel-mishkich-16-matchej-bez-porazhenij-rezul-tat-userdnoj-raboty-s-prihodom-goncharenko-vse-uluchshilos/
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

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