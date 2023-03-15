Юрий Лодыгин: «Сейчас я сильнее, чем был в «Зените»

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин сравнил свой текущий уровень с временами, когда выступал за «Зенит».

«Я сейчас сильнее, чем в бытность игроком «Зенита»? Конечно. Я стал лучше. Но по-другому и быть не могло. Если ты меня спросишь, поменял бы я что-то, если бы вернул время назад, я тебе отвечу – нет. Я знаю, что я допускал ошибки. И я сейчас не про футбольное поле. Там ошибки всегда будут. Я про моменты, когда загонялся в психологическом плане. Было тяжело. Но я бы ничего не стал менять. Я должен был через это пройти», – цитирует Лодыгина Sport24.

32-летний вратарь выступал за «Зенит» с 2013-й по 2019 год. С лета 2022-го он играет за «Панатинаикос». В нынешнем сезоне Лодыгин провел 4 матча в Кубке Греции, пропустил 3 мяча и дважды отстоял на ноль.