Мирзов прокомментировал эпизод с удалением Денисова в матче «Химок» со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал эпизод с удалением в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Было ли удаление? В игре с «Динамо» у нас было то же самое. Здесь то же самое. Наш футболист пробрасывает мяч, а игрок «Спартака» играет в него. Я прям стоял рядом. Думаю, что это чистое удаление. Много желтых? Даже не обращал на это внимание», — сказал Мирзов.

В матче «Химок» со «Спартаком» в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Даниил Денисов.