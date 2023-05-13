Мирзов прокомментировал эпизод с удалением Денисова в матче «Химок» со «Спартаком»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал эпизод с удалением в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Было ли удаление? В игре с «Динамо» у нас было то же самое. Здесь то же самое. Наш футболист пробрасывает мяч, а игрок «Спартака» играет в него. Я прям стоял рядом. Думаю, что это чистое удаление. Много желтых? Даже не обращал на это внимание», — сказал Мирзов.
В матче «Химок» со «Спартаком» в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Даниил Денисов.
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|2
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|
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|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
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|10
|5
|11
|45-42
|35
|
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|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
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|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
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|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
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|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|
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Александр Соболев
Спартак
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