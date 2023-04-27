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Сегодня, 18:07

Агент Сутормина отказался комментировать интерес к игроку со стороны ЦСКА и «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина, заявил, что вопрос о будущем футболиста в составе сине-бело-голубых будет решаться по окончании текущего сезона.

«Мы ждем, когда закончится чемпионат. После его завершения будем разговаривать на эту тему. Сейчас Алексей продолжает работать для того, чтобы «Зенит» добился всех целей, которые они поставили перед собой в этом сезоне. Интерес со стороны ЦСКА и «Локомотива»? Сейчас я оставлю это без комментариев», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина» в июле 2019 года. Контракт полузащитника с «Зенитом» истекает в июне 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

В нынешнем чемпионате России 29-летний Сутормин провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-sutormina-otkazalsya-kommentirovat-interes-k-igroku-so-storony-tsska-i-lokomotiva
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Мирзов покинет «Химки», если клуб вылетит из РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

 9 1 5
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Локомотив

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