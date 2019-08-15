Мирзов объяснил, в какой футбол должен играть «Спартак»

Новичок «Спартака» полузащитник Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал, в какой футбол, по его мнению, должны играть красно-белые.

— Можете рассказать, в какой футбол должен играть «Спартак»?

— Тренерский штаб требует, чтобы мы играли в атакующий зрелищный футбол, который будет радовать болельщиков и приносить удовольствие нам самим. Другое дело, что команда сейчас только формируется, приходят новые игроки, поэтому какое-то время нам еще потребуется, чтобы сыграться и полностью воплотить ту игру, которую от нас ждут. Повторюсь, я уверен, что с тем подбором исполнителей, который сейчас есть в «Спартаке», мы сможем играть зрелищно и результативно.

— Согласны, что при этом пока «Спартак» еще не провел ни одного качественного матча с 1-й по 90-ю минуты...

— Наверное, это справедливо. Этот новый футбол местами «проклевывается», но пока на всю игру нас еще не хватает. Провели хороший первый тайм с «Туном», почти весь матч удалось провести на высоком уровне в Грозном — бились, прессинговали, много атаковали...

— Когда команда выйдет на пик игровой формы?

— Мы прибавляем с каждой тренировкой. Взаимодействие в команде налаживается. Пик формы, безусловно, еще впереди. Но мы стараемся приближаться к нему каждый день. (Вячеслав Короткин).

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