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Широков ответил на слова президента УЕФА о переходе РФС в Азию: «Пусть тогда нас возвращает!»

Широков ответил на слова президента УЕФА о переходе РФС в Азию
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если он считает, что это ошибка, пусть возвращает нас в еврокубки и другие турниры. Он уже намекал, чтобы мы не рыпались, мы этого и не делали, но нас все равно никуда не взяли. Будет ли УЕФА цепляться за Россию? Тут решают политики, а не УЕФА, им просто спускают распоряжения», — сказал Широков «СЭ».

Чеферин заявил COPE, что переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад. Ранее УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных турниров.

Александер Чеферин. Глава УЕФА Чеферин: «Переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад»

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
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Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Роман Широков
УЕФА
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
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14.05 14:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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