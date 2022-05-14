Широков ответил на слова президента УЕФА о переходе РФС в Азию: «Пусть тогда нас возвращает!»

Бывший футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если он считает, что это ошибка, пусть возвращает нас в еврокубки и другие турниры. Он уже намекал, чтобы мы не рыпались, мы этого и не делали, но нас все равно никуда не взяли. Будет ли УЕФА цепляться за Россию? Тут решают политики, а не УЕФА, им просто спускают распоряжения», — сказал Широков «СЭ».

Чеферин заявил COPE, что переход РФС в Азию отбросит российский футбол на 100 лет назад. Ранее УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных турниров.