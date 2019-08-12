Миодраг Божович: "Ростов" заслужил победу"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович заявил на персс-конференции после матча 5-го тура РПЛ с "Ростовом"​ (0:1), что причина поражения кроется в собственных ошибках его команды.

– "Ростов" очень хорошо играет в этом году, приятно смотреть. Мы сами себе "привезли" опасные моменты и гол. Во втором тайме попытались улучшить атаку, но этого окзаалось недостаточно, чтобы забить "Ростову". Хозяева заслужили победу.

– Как вы планирвали нетрализовать атакующую группу "Ростова"?

– До гола мы успевали закрывать зоны. У нас были пять полузащитников для этого, и до поры до времени они неплохо справлялись. Я смотрел с удовольствием все игры "Ростова", у них очень качественные игроки в атаке. Но и мы качественно сыграли сегодня – за исключением отдельных своих ошибок.

– Вы впервые на "Ростов-Арене". Как впечатления?

– Очень красивый стадион. В тройке самых красивых в России. Очень приятная атмосфера – как всегда в Ростове. Мне всегда приятно приезжать сюда, очень хорошие воспоминания.(Юрий Плохотниченко)

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